Conte Diamonds avvia percorso per il debutto a Piazza Affari nel 2028

(Teleborsa) - Conte Diamonds
, eccellenza italiana nella gioielleria artigianale, ha avviato il percorso strategico che la porterà alla quotazione
sul comparto Small Cap di Euronext Growth Milan entro la fine del 2028
. Un traguardo - spiega una nota - che riflette la volontà di consolidare la crescita
, attrarre nuovi capitali, nuovi partner, investitori e stakeholder
per aumentare la sua quota di mercato in Italia e rafforzare la presenza del brand sui mercati internazionali.
La decisione rappresenta la naturale evoluzione di un processo di crescita attivo da anni
, durante i quali Conte Diamonds ha raccolto risultati concreti grazie a scelte imprenditoriali solide e coerenti. Tra queste: il lancio di una linea di alta gioielleria
con gemme di colore rare, la partecipazione alle principali fiere del settore come VicenzaOro
e lo sviluppo internazionale
supportato da accordi con partner esteri che hanno creduto nel valore distintivo del marchio.
"La quotazione rappresenta per noi un’evoluzione naturale. Vogliamo crescere, investire e innovare, mantenendo salde le nostre radici artigianali e il nostro impegno per la qualità", dichiara Giuseppe Conte
, founder e CEO di Conte Diamonds.
Il piano strategico
mira a: sviluppare prodotti e processi sempre più innovativi, accelerare l’internazionalizzazione del brand, rafforzare gli investimenti in comunicazione e brand awareness, migliorare la performance della supply chain, grazie a logistica e magazzini più efficienti.
La Roadmap
verso la quotazione prevede a inizio 2026
la trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A.
e l'avvio della fase preparatoria
alla quotazione (redazione di tutta la documentazione propedeutica, due diligence dei piani industriali). Nel 2027 è prevista l'istruttoria presso le autorità competenti
di vigilanza, la redazione del prospetto informativo, l'approvazione del business plan e del piano industriale. Per il 2028
è attesa la conclusione del percorso con l’ammissione della società ai listini azionari e di quotazione di Piazza Affari.