Controesodo, Coldiretti/Ixè: vacanze a settembre per 8,5 milioni italiani

(Teleborsa) - Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre
, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè
in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso dell’estate per il controesodo che vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie.
Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un’occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.Anche se il mare rimane la meta preferita,
cresce l’interesse per il turismo nella natura – sottolinea Coldiretti – con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati.
Non sorprende quindi che, secondo le stime di Coldiretti con Terranostra e Campagna Amica, nel mese si prevedano quasi un milione di presenze in agriturismo.
Una scelta che unisce relax e gusto, resa ancora più invitante dalle tante sagre enogastronomiche che animano questo periodo. L’identikit del turista che sceglie la campagna in questo periodo è quello di un viaggiatore “lento” e responsabile, che nella metà circa dei casi è straniero, prevalentemente in coppia, giovani e over 60.
L’estate 2025 ha comunque confermato come il cibo sia il principale motivo di richiamo delle vacanze, oltre che la prima voce di spesa.
Oltre un italiano su 2 (52%) in vacanza quest’anno ha acquistato prodotti tipici come souvenir, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, stravincendo la sfida dei “ricordi” con i classici gadget dei posti di villeggiatura
(magliette, portachiavi, oggettistica, ecc.) e con i prodotti artigianali tipici, seppur con visibili differenze a seconda della regione di provenienza.
Tra le specialità più acquistate primeggiano a sorpresa i formaggi davanti a salumi, vino, dolci e olio extravergine d’oliva. A livello macro regionale, il vino è il prodotto più ambito dai turisti delle regioni del Centro Italia, così come i formaggi lo sono per gli abitanti del Nord Ovest e i salumi per quelli del Nord est che sono anche quelli più interessati all’acquisto di olio extravergine d’oliva.