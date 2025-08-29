Dazi zero su beni industriali Usa, si sblocca nodo auto

(Teleborsa) -i dazi Usa sulle auto europee a partire già da inizio agosto:è il commento del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.considerando i maggiori dazi altrimenti versati in un mese. La svolta arriva in scia alla proposta legislativa formalizzata dalla Commissione europea per azzerare i dazi ai beni industriali Usa e dar seguito agli impegni della dichiarazione congiunta sui dazi di una settimana fa, l'accordo quadro Ue-Usa che ha completato l'intesa politica del summit di Turnberry in Scozia tra il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Bruxelles era chiamata a presentare la proposta legislativa, per far scattare negli Stati Uniti le tariffe ridotte su automobili e componenti di automobili, con efficacia retroattiva dal primo agosto. Complessivamente ci saranno 3,6 miliardi di entrate perse per il bilancio Ue.fatte nello specifico della Commissione (andranno approvate da Consiglio e Parlamento): un regolamento azzera i dazi per tutti i beni industriali statunitensi ed estende concessioni su prodotti agricoli e ittici non sensibili, con l'apertura di 20 contingenti tariffari. Un secondo testo proroga la sospensione dei dazi su astici e aragoste, includendo anche i prodotti lavorati, e garantisce rimborsi per gli importatori dal primo agosto.