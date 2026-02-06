India, maxi acquisto aerei Boeing fino a 80 miliardi di dollari in seguito all'accordo commerciale con gli Usa

Boeing

(Teleborsa) - L'India sarebbe pronta ad, secondo quanto riferito dal Ministro del Commercio e dell'Industria indiano Piyush Goyal, a dimostrazione della volontà di espandere gli scambi commerciali con gli Stati Uniti.Il ministro ha anche affermato che esiste la possibilità di acquistare, ma ha chiarito che non è stato assunto alcun impegno esplicito di investimento nell'ambito dell'accordo commerciale con Washington.Lunedì, a una settimana dall'accordo commerciale tra India e UE, il presidente degli Stati Unitiha annunciato in un post sui social media di avere raggiunto uncon Nuova Delhi.Trump ha affermato che gli Stati Uniti ridurranno i, da precedente 50%, mentre Nuova Delhi ridurrà a zero i dazi sui prodotti statunitensi,con forniture provenienti da Stati Uniti e Venezuela, aprirà mercati sensibili come quello agricolo e acquisterà beni americani per un valore di 500 miliardi di dollari.Sebbene gli esperti concordino sul fatto che l'India acquisterà di più dagli Stati Uniti, ritengono "esagerato" l'obiettivo di acquistare beni per un valore di 500 miliardi da Washington. Infatti, ledi beni dell'India ammontavano a 720,24 miliardi di dollari nell'anno finanziario 2025, con un deficit commerciale di 94,3 miliardi, include beni per un valore di 45,3 miliardi provenienti dagli Stati Uniti.Secondo quanto dichiarato giovedì dal ministro Goyal, i due Paesiuna dichiarazione congiunta nell'arco di 3-4 giorni, finalizzando la prima tranche dell'accordo commerciale.