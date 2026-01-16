Accordo commerciale Taiwan-Stati Uniti: investimenti per 250 miliardi su semiconduttori

(Teleborsa) - Taiwan
ha siglato un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti
, nell'ambito del quale si impegna ad investire 250 miliardi di dollari
per la costruzione di fabbriche di semiconduttori
sul suolo americano. L'accordo è stato annunciato dal Dipartimento del Commercio americano, nel giorno in cui la taiwanese Taiwan Semiconductor Manifacturing Co. (TSMC)
ha annunciato una forte crescita degli utili del quarto trimestre e dichiarato che la domanda dal settore dell’intelligenza artificiale rimane forte. Il titolo ieri ha addirittura toccato un nuovo massimo storico, trainando tutto il settore dei chip in USA.
Nell'ambito degli accordi, in cambio del corposo investimento di Taiwan, il governo americano si impegna a limitare i dazi reciproci al 15% rispetto al 20%
fissato in precedenza. In base ai nuovi accordi, il nuovo regime di dazi prevedrà alcune eccezioni
per le aziende taiwanesi che investono in fabbriche di chip in USA, che potranno importare beni fino a 2,5 volte la capacità produttiva
che stanno costruendo in USA senza sottostare ai dazi previsti dalla normativa.
Inoltre, i due Paesi si impegnano a portare a zero i dazi su determinate categorie di prodotti
, come farmaci
generici e principi attivi, componenti aeronautici
ed alcune risorse naturali
. Anche i ricambi auto
, il legname
ed altri prodotti correlati saranno assoggettati a dazi non superiori al 15%.Un ruolo di primo piano
nell'investimento in USA lo avrà appunto la TSMC:
secondo il Segretario al Commercio Howard Lutnick la big asiatica ha già acquistato diversi terreni in USA per la costruzione di nuovi stabilimenti e conta di espandersi in Arizona
.
"Per quanto riguarda i piani di TSMC, la domanda di mercato
per la nostra tecnologia avanzata è molto forte
, continuiamo a investire a Taiwan e ad espanderci all'estero, tutte le decisioni di investimento si basano sulle condizioni di mercato e sulla domanda dei clienti", ha dichiarato alla CNBC un portavoce di TSMC.