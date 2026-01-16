Accordo commerciale Taiwan-Stati Uniti: investimenti per 250 miliardi su semiconduttori

(Teleborsa) -ha siglato un nuovo, nell'ambito del qualeper la costruzione disul suolo americano. L'accordo è stato annunciato dal Dipartimento del Commercio americano, nel giorno in cui la taiwaneseha annunciato una forte crescita degli utili del quarto trimestre e dichiarato che la domanda dal settore dell’intelligenza artificiale rimane forte. Il titolo ieri ha addirittura toccato un nuovo massimo storico, trainando tutto il settore dei chip in USA.Nell'ambito degli accordi, in cambio del corposo investimento di Taiwan, ilfissato in precedenza. In base ai nuovi accordi, il nuovo regime di dazi prevedrà alcuneper le aziende taiwanesi che investono in fabbriche di chip in USA, che potrannoche stanno costruendo in USA senza sottostare ai dazi previsti dalla normativa.Inoltre, i due Paesi si impegnano a, comegenerici e principi attivi,ed alcune. Anche i, iled altri prodotti correlati saranno assoggettati a dazi non superiori al 15%.nell'investimento in USA lo avrà appunto lasecondo il Segretario al Commercio Howard Lutnick la big asiatica ha già acquistato diversi terreni in USA per la costruzione di nuovi stabilimenti e"Per quanto riguarda i piani di TSMC, laper la nostra tecnologia avanzata è, continuiamo a investire a Taiwan e ad espanderci all'estero, tutte le decisioni di investimento si basano sulle condizioni di mercato e sulla domanda dei clienti", ha dichiarato alla CNBC un portavoce di TSMC.