Dell alza la guidance grazie al balzo di vendite di server AI

Dell Technologies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di personal computer e sistemi informatici, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 condi 29,8 miliardi di dollari, in crescita del 19% su base annua, e un utile operativo di 1,8 miliardi di dollari, in crescita del 27% su base annua (utile operativo rettificato di 2,3 miliardi di dollari, in crescita del 10%). L'utile per azione (EPS) è stato di 1,70 dollari, in crescita del 38% su base annua, e l'di 2,32 dollari, in crescita del 19%."Nel secondo trimestre, abbiamo ottenutoin termini di fatturato e redditività, raggiungendo un fatturato record di 29,8 miliardi di dollari - ha dichiaratodi Dell Technologies - Abbiamo registrato un altro trimestre di solida generazione di cassa, con 2,5 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 1,3 miliardi di dollari di rendimenti per gli azionisti"."Abbiamo distribuito 10 miliardi di dollari di soluzioni di intelligenza artificiale nella prima metà dell'anno fiscale 2026, superando tutte le spedizioni dell'anno fiscale 2025. Questo ci ha aiutato a raggiungere un altro trimestre record di fatturato nella nostra divisione Server e Networking, che è cresciuta del 69% - ha dichiaratodi Dell Technologies - Lae stiamo aumentando le nostre previsioni di spedizione di server di intelligenza artificiale per l'anno fiscale 2026 a 20 miliardi di dollari".Dellricavi per l'tra 105 miliardi di dollari e 109 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua al midpoint, rispetto alle precedenti aspettative di 101-105 miliardi di dollari. Inoltre, prevede un utile per azione rettificato di 9,55 dollari, in aumento del 17% su base annua al midpoint, rispetto alla precedente previsione di 9,40 dollari.