Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:07
23.401 -1,27%
Dow Jones 18:07
45.480 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts
In lieve calo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 513,57 punti.
Condividi
```