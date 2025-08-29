Ex Ilva, i sindacati chiedono un piano unitario: "Decarbonizzazione e occupazione devono camminare insieme"

(Teleborsa) - Fim, Fiom e Uilm hanno incontrato oggi nella sede della Flm (Federazione dei lavoratori metalmeccanici) le delegazioni dei partiti di maggioranza e opposizione per discutere della. Ihanno chiesto una "soluzione strutturale" che tenga insieme transizione ecologica e salvaguardia dei posti di lavoro, sollecitando la politica a un "forte segnale di coesione e unità"."Non c’è più tempo da perdere – ha dichiarato il segretario generale della Fiom,– la nostra posizione unitaria è chiara: decarbonizzazione e occupazione sono due gambe che devono camminare insieme. Non si può dire che l’acciaio è strategico e poi trovarsi in una situazione di incertezza sul piano occupazionale e ambientale. Per garantire entrambi serve la partecipazione dello Stato, con la possibilità di gestire la ripartenza degli impianti e il rilancio della produzione". De Palma ha definito "importanti" gli incontri con i, durante i quali è stata chiesta una posizione comune del Parlamento a sostegno del piano di decarbonizzazione e di garanzia occupazionale, "per tutti gli impianti, sia dell’ex Ilva che dell’indotto".Anche il leader della Uilm,, ha richiamato la politica alle proprie: "Per alcuni versi era assente e per altri disinformata. Abbiamo provato a responsabilizzarli e metterli di fronte a scelte necessarie. Non si può più attendere o perdere tempo". Secondo Palombella, siamo in una: "Le decisioni possono determinare la vita e il futuro di tante persone. È possibile passare dal ciclo a carbone a una vera produzione di acciaio green con forni elettrici. Ma se la prospettiva fosse solo la chiusura, sarebbe un disastro occupazionale e ambientale". Il sindacalista ha inoltre sottolineato la necessità di "condivisione con le, in particolare con la città di Taranto" e ha ribadito la richiesta di un, con "i finanziamenti necessari, una legge speciale per affrontare le emergenze e garanzie sul piano industriale che includano produzione e livelli occupazionali".Nelconsegnato ai parlamentari,indicano quattro obiettivi fondamentali: "integrità del gruppo siderurgico, risanamento ambientale, decarbonizzazione e garanzie occupazionali". Il passaggio al ciclo produttivo con forni elettrici, spiegano, "non può prescindere dall’uso del gas e del DRI (preridotto)", elementi che definiscono "un dato tecnico-scientifico che non può essere strumentalizzato".I sindacati chiedono infine un adeguato stanziamento dia partire dalla, affinché lo Stato garantisca la piena realizzazione del piano industriale die la tutela di migliaia di posti di lavoro.