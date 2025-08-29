Francia, il PIL ha accelerato moderatamente nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Cresce più delle previsioni l'. Secondo i dati dell'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL, nei tre mesi a giugno, ha registrato una crescita dello 0,3%, come la stima preliminare e oltre il +0,1% registrato nel trimestre precedente., la crescita del prodotto interno lordo francese si attesta allo 0,8%, rafforzandosi rispetto al +0,6% indicato nei tre mesi precedenti e superando il +0,7% della stima preliminare.Lehanno segnato una diminuzione (-0,3% dopo il +0,4%).