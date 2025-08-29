Milano 10:01
Francia, il PIL ha accelerato moderatamente nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Cresce più delle previsioni l'economia francese nel 2° trimestre del 2025. Secondo i dati dell'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL, nei tre mesi a giugno, ha registrato una crescita dello 0,3% su base trimestrale, come la stima preliminare e oltre il +0,1% registrato nel trimestre precedente.

Su base annua, la crescita del prodotto interno lordo francese si attesta allo 0,8%, rafforzandosi rispetto al +0,6% indicato nei tre mesi precedenti e superando il +0,7% della stima preliminare.

Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato una diminuzione (-0,3% dopo il +0,4%).

(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )
