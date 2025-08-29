Francia, rivista al rialzo la crescita dell'occupazione nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Viene rivista al rialzo ladel 2025. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), l'occupazione dipendente è leggermente aumentata (, pari a +51.900 nuovi posti di lavoro netti) dopo una sostanziale stabilità nel trimestre precedente (-0,1%, pari a -18.800 posti di lavoro). La stima preliminare era di un dato invariato.È rimasta stabile(pari a -4.500 posti di lavoro), ma ha superato nettamente il livello pre-crisi sanitaria (fine 2019) del 5% (pari a 1,3 milioni di posti di lavoro aggiuntivi).