Francia, rivista al rialzo la crescita dell'occupazione nel secondo trimestre
(Teleborsa) - Viene rivista al rialzo la crescita degli occupati in Francia nel 2° trimestre del 2025. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), l'occupazione dipendente è leggermente aumentata (+0,2%, pari a +51.900 nuovi posti di lavoro netti) dopo una sostanziale stabilità nel trimestre precedente (-0,1%, pari a -18.800 posti di lavoro). La stima preliminare era di un dato invariato.

È rimasta stabile rispetto a un anno fa (pari a -4.500 posti di lavoro), ma ha superato nettamente il livello pre-crisi sanitaria (fine 2019) del 5% (pari a 1,3 milioni di posti di lavoro aggiuntivi).




(Foto: Studio Republic su Unsplash)
