Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,93 Euro. Primo supporto visto a 29,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,95.

