Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets
, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Bank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,93 Euro. Primo supporto visto a 29,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)