Milano
12:26
42.208
-0,56%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
12:26
9.190
-0,30%
Francoforte
12:26
23.923
-0,49%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 12.43
Italia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 agosto 2025 - 11.05
Italia,
Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
