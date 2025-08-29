Milano 10:22
42.266 -0,43%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:22
9.192 -0,27%
Francoforte 10:22
23.919 -0,50%

Londra: NatWest Group in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: NatWest Group in forte discesa
Si muove in perdita il gruppo bancario inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.
Condividi
```