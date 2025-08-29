Milano
10:22
42.266
-0,43%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
10:22
9.192
-0,27%
Francoforte
10:22
23.919
-0,50%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 10.39
Londra: NatWest Group in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 09.50
Si muove in perdita il
gruppo bancario inglese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.
Natwest
-3,95%
