Madrid: scambi negativi per Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,19%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,173 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,995. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,351.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)