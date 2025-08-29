Milano 14:26
Madrid: scambi negativi per Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 2,19%.

Il movimento di Banco Santander, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,173 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,995. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,351.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
