Mediobanca, Gruppo Lucchini vende azioni per 7,5 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -, società del Gruppo Lucchini, ha venduto 180.247 azioniil 28 agosto 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,76896 euro, per un controvalore di circa 3,74 milioni di euro., altra società del Gruppo Lucchini, ha venduto 180.248 azioni Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,7689 euro, per un controvalore di circa 3,74 milioni di euro.Il Gruppo Lucchini, secondo l'ultimo aggiornamento al 23 agosto, aderiva alMediobanca con complessive 3.695.300 azioni, pari al 6,13% del patto e allo 0,45% del capitale sociale della banca.