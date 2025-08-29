Mediobanca, Gruppo Lucchini vende azioni per 7,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Gilpar
, società del Gruppo Lucchini, ha venduto 180.247 azioni Mediobanca
il 28 agosto 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,76896 euro, per un controvalore di circa 3,74 milioni di euro.Sinpar
, altra società del Gruppo Lucchini, ha venduto 180.248 azioni Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,7689 euro, per un controvalore di circa 3,74 milioni di euro.
Il Gruppo Lucchini, secondo l'ultimo aggiornamento al 23 agosto, aderiva al patto di consultazione dei soci
Mediobanca con complessive 3.695.300 azioni, pari al 6,13% del patto e allo 0,45% del capitale sociale della banca.