Milano 16:21
42.244 -0,48%
Nasdaq 16:21
23.436 -1,13%
Dow Jones 16:21
45.445 -0,42%
Londra 16:20
9.201 -0,17%
Francoforte 16:20
23.946 -0,39%

New York: giornata depressa per Lam Research

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Lam Research
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, con una flessione del 3,71%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lam Research rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 102,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 99,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 105,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```