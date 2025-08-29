Milano
16:21
42.244
-0,48%
Nasdaq
16:21
23.436
-1,13%
Dow Jones
16:21
45.445
-0,42%
Londra
16:20
9.201
-0,17%
Francoforte
16:20
23.946
-0,39%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 16.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Lam Research
New York: in calo Lam Research
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 16.10
Retrocede il
fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, con un ribasso del 3,70%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi al rialzo per Lam Research
New York: seduta difficile per Lam Research
New York: giornata depressa per Lam Research
New York: netto calo registrato da Lam Research
Titoli e Indici
Lam Research
-2,57%
Altre notizie
New York: scambi al rialzo per Lam Research
Tonica Wall Street
Giornata da dimenticare per il mercato americano
Wall Strreet gira in rosso con voci possibile scelta di Waller per sostituire Powell
Wall Street chiude debole. Meglio settore tecnologico
New York: calo per Costco Wholesale