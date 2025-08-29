New York: in perdita Super Micro Computer

fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.

S&P-500

Super Micro Computer

indice del basket statunitense

Super Micro Computer

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -4,75%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 41,27 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 42,67. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 40,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)