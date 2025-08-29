Milano 17:35
New York: vendite diffuse su Uber Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.

L'andamento di Uber Technologies nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Uber Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 95,05 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 99,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
