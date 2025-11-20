New York: seduta molto difficile per Uber Technologies

piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un -6,59%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 81,31 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 88,25. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)