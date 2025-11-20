Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 21:04
24.217 -1,72%
Dow Jones 21:04
45.953 -0,40%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

New York: seduta molto difficile per Uber Technologies

New York: seduta molto difficile per Uber Technologies
(Teleborsa) - In forte ribasso la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che mostra un -6,59%.

La tendenza ad una settimana di Uber Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 81,31 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 88,25. Il peggioramento di Uber Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
