Pedaggio gratuito tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per lavori sulla SS9 Emilia

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha approvato la Convenzione con ANAS e Autostrade per l’Italia che prevede l’esenzione del pedaggio per tutti gli utenti autostradali sulla tratta compresa tra il casello di Piacenza Sud e quello di Fiorenzuola d’Arda, in entrambe le direzioni. L’esenzione del pedaggio, prevista a partire dal 15 settembre, è legata ai lavori di adeguamento della Strada statale 9 Emilia tra il km 253+950 e il km 254+150, in corrispondenza del Ponte sul fiume Nure.

?Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino. È il risultato di un prolungato confronto e rientra tra le misure a sostegno degli utenti che, non potendo percorrere la tratta stradale interessata dai lavori, scelgono l'autostrada come percorso alternativo. La misura è finalizzata anche a evitare la congestione sulle viabilità comunali limitrofe.

?L’esenzione riguarda la totalità dei mezzi in transito attraverso le due stazioni autostradali e consentirà di ridurre al minimo i disagi alla circolazione durante i lavori, mantenendo i necessari standard di sicurezza. ?I lavori sulla SS9 Emilia, la cui durata prevista è di 180 giorni, includono la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio-calcestruzzo in sovrapposizione alle strutture storiche del Ponte sul Nure.
