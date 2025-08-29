Pedaggio gratuito tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per lavori sulla SS9 Emilia

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) ha approvato la Convenzione con ANAS
e Autostrade per l’Italia
che prevede l’esenzione del pedaggio per tutti gli utenti autostradali sulla tratta compresa tra il casello di Piacenza Sud e quello di Fiorenzuola d’Arda, in entrambe le direzioni. L’esenzione del pedaggio, prevista a partire dal 15 settembre
, è legata ai lavori di adeguamento della Strada statale 9 Emilia tra il km 253+950 e il km 254+150, in corrispondenza del Ponte sul fiume Nure.
?Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,
risponde alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino. È il risultato di un prolungato confronto
e rientra tra le misure a sostegno degli utenti che, non potendo percorrere la tratta stradale interessata dai lavori, scelgono l'autostrada come percorso alternativo
. La misura è finalizzata anche a evitare la congestione sulle viabilità comunali limitrofe.
?L’esenzione riguarda la totalità dei mezzi in transito attraverso le due stazioni autostradali
e consentirà di ridurre al minimo i disagi alla circolazione durante i lavori, mantenendo i necessari standard di sicurezza. ?I lavori sulla SS9 Emilia, la cui durata prevista è di 180 giorni, includono la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio-calcestruzzo
in sovrapposizione alle strutture storiche del Ponte sul Nure.