Piazza Affari: balza in avanti Avio

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana
, che lievita del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Avio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)