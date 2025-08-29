Milano 10:23
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:23
9.194 -0,25%
Francoforte 10:24
23.920 -0,50%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: balza in avanti Avio
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 2,55%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.


Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
