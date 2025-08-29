Milano 12:26
42.208 -0,56%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:26
9.190 -0,30%
Francoforte 12:26
23.923 -0,49%

Piazza Affari: calo per WIIT

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per WIIT
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che mostra un decremento del 2,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.


Lo status tecnico di WIIT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
