Piazza Affari: calo per WIIT

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che mostra un decremento del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di WIIT
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)