Milano
16:22
42.247
-0,47%
Nasdaq
16:22
23.449
-1,07%
Dow Jones
16:22
45.451
-0,41%
Londra
16:22
9.202
-0,17%
Francoforte
16:21
23.951
-0,37%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 16.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
29 agosto 2025 - 15.00
Il
Comparto dei beni di largo consumo
perde l'1,02%, continuando la seduta a 127.038 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: risultato positivo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,06%
Altre notizie
Piazza Affari: flessione controllata per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: senza freni il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore beni di consumo italiano