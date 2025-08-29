Milano 16:22
42.247 -0,47%
Nasdaq 16:22
23.449 -1,07%
Dow Jones 16:22
45.451 -0,41%
Londra 16:22
9.202 -0,17%
Francoforte 16:21
23.951 -0,37%

Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo perde l'1,02%, continuando la seduta a 127.038 punti.
Condividi
```