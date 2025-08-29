Milano 12:27
42.203 -0,58%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:27
9.190 -0,30%
Francoforte 12:27
23.923 -0,49%

Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,78%, rispetto a -1,88% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, il contractor italiano nel settore Difesa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,85.

