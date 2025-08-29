Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Leonardo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,78%, rispetto a -1,88% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, il contractor italiano nel settore Difesa
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)