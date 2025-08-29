Milano
12:28
42.202
-0,58%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
12:28
9.189
-0,30%
Francoforte
12:28
23.919
-0,50%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 12.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 12.30
Rosso per l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che sta segnando un calo dell'1,89%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per STMicroelectronics
Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics
Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics
Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Titoli e Indici
Stmicroelectronics
-1,83%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics
Piazza Affari: rosso per STMicroelectronics
Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit
Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari