Milano 12:28
42.202 -0,58%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:28
9.189 -0,30%
Francoforte 12:28
23.919 -0,50%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics

Rosso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che sta segnando un calo dell'1,89%.
