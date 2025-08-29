Milano 16:23
PMI Chicago USA in agosto

PMI Chicago USA in agosto
USA, PMI Chicago in agosto pari a 41,5 punti, in calo rispetto al precedente 47,1 punti (la previsione era 46,6 punti).
