Usa, in netto miglioramento l'attività manifatturiera nell'area di Chicago a gennaio

(Teleborsa) - Migliora nettamente l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di gennaio, l'indice PMI Chicago si è attestato a 54,0 punti contro i 42,7 punti del mese precedente, rivisti da 43,5. Il dato risulta superiore anche alle aspettative degli analisti che erano per un aumento più contenuto a 43,5 punti.

Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.
