Milano
10:24
42.272
-0,41%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
10:24
9.193
-0,25%
Francoforte
10:25
23.918
-0,51%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 10.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 agosto 2025 - 10.20
Spagna,
Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +4,7%
, in calo rispetto al precedente +6,2%.
Condividi
Leggi anche
USA, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Vendite dettaglio Cina (YoY) in luglio
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in luglio
Prezzi consumo Spagna (YoY) in luglio
Altre notizie
Spagna, vendite al dettaglio in aumento del 4,7% su anno a luglio
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in luglio
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Vendite dettaglio Germania (YoY) in giugno
Italia, Vendite dettaglio (YoY) in giugno