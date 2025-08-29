Stati Uniti, redditi e spese personali accelerano in linea con attese

(Teleborsa) - Crescono in linea con le attese i redditi e le spese
delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE)
sono aumentati dello 0,5% a luglio
rispetto al +0,4% registrato nel mese precedente (rivisto da +0,3% preliminare), risultando in linea con le attese degli analisti (+0,5%)
.
I redditi personali
hanno registrato un incremento dello 0,4%, in linea
con le stime del mercat, contro il +0,3% rilevato nel mese precedente.
Il PCE price index core, una misura dell'inflazione
, evidenzia una variazione dello 0,3% su mese
(in linea con le stime degli analisti e con il mese precedente) e del 2,9% su anno
, ai massimi degli ultimi cinque mesi, ma in linea con il consensus, dopo il +2,8% del mese precedente.