Usa, a novembre le scorte all'ingrosso rallentano come da attese a +0,2% su mese

(Teleborsa) -. Nel mese di novembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,2% a 915,0 miliardi di dollari, in linea con la variazione attesa dal consensus e dopo il +0,5% riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,8%.Nello stesso periodo lesono aumentate dell'1,3% su base mensile a 714,1 miliardi di dollari dopo il -0,4% registrato a ottobre. Su anno si è registrato un aumento del 5,2%.Laè pari all'1,28 contro l'1,32 di un anno prima.