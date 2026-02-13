USA: inflazione al 2,4% a gennaio, più bassa delle attese

(Teleborsa) - L'neglirallenta più delle attese. Secondo il(BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di, un aumento dello 0,2% su base mensile, frenando rispetto al mese precedente e a quanto stimato dagli analisti (0,3%).Su, la crescita dell'inflazione è stata del 2,4%, un ritmo più basso del mese precedente (2,7%) e di quanto atteso dal consensus (2,5%).Il "" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con quanto stimato dal mercato, dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al 2,5%, in calo rispetto al mese precedente (2,6%) e in linea con quanto previsto dal consensus.