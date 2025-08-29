Milano 15:11
42.336 -0,26%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 15:11
9.212 -0,05%
Francoforte 15:12
24.040 0,00%

Economia, Macroeconomia
USA. deficit commercio bene sale a 103,6 miliardi oltre attese
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è salito il disavanzo della bilancia commerciale dei beni, attestatosi, a luglio, a 103,6 miliardi di dollari, in aumento del 22,1% rispetto agli 84,85 miliardi di giugno. Le stime degli analisti erano per un aumento fino a 90,2 miliardi.

Lo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, che ha pubblicato oggi il dato preliminare relativo alla sola partita dei beni.

Pubblicati anche i dati preliminari delle scorte e vendite all'ingrosso ed al dettaglio. Le scorte retail, escluse le auto, sono aumentate dello 0,1% a 809,3 miliardi di dollari, mentre le scorte all'ingrosso sono salite dello 0,2% (consensus +0,1%) a 908,4 miliardi di dollari.

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
