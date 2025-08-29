USA, PMI Chicago peggiora a 41,5 punti in agosto

(Teleborsa) - Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 41,5 punti contro i 47,1 punti del mese precedente. Il dato risulta anche inferiore alle aspettative degli analisti che erano per una discesa più contenuta a 46,6 punti.
Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash)