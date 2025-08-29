Milano 16:23
42.240 -0,49%
Nasdaq 16:22
23.434 -1,14%
Dow Jones 16:22
45.438 -0,44%
Londra 16:22
9.202 -0,17%
Francoforte 16:22
23.951 -0,37%

USA, PMI Chicago peggiora a 41,5 punti in agosto

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 41,5 punti contro i 47,1 punti del mese precedente. Il dato risulta anche inferiore alle aspettative degli analisti che erano per una discesa più contenuta a 46,6 punti.

Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash)
