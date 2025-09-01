Milano 10:02
42.497 +0,71%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:02
9.205 +0,19%
Francoforte 10:01
24.012 +0,46%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 31/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6231. Supporto a 0,6222. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,624.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```