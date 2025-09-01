Milano 10:02
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 31/08/2025

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9366. Supporto visto a quota 0,9336. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9396.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
