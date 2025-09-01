Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
La giornata del 29 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il maggiore indice americano, che ha terminato in calo a 6.460,3.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.495. Primo supporto a 6.432,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.404,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)