Milano 10:04
42.512 +0,75%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:04
9.207 +0,21%
Francoforte 10:04
24.022 +0,50%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto

La giornata del 29 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il maggiore indice americano, che ha terminato in calo a 6.460,3.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.495. Primo supporto a 6.432,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.404,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
