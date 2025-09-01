Milano 10:05
42.512 +0,75%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:05
9.208 +0,23%
Francoforte 10:05
24.024 +0,51%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,13%)

Ibex 35 prende il via a 14.955,4 Euro

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,13%, a quota 14.955,4 in apertura.
