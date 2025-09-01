Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,57%

Il DAX chiude la seduta a 24.037,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,57%
Francoforte riporta un guadagno dello 0,57%, terminando a 24.037,33 punti.
Condividi
```