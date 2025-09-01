Milano 10:06
42.492 +0,70%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:06
9.208 +0,22%
Francoforte 10:06
24.022 +0,50%

Borsa: Londra, apertura +0,35%
Indice FTSE-100 +0,35% a quota 9.219,64 dopo l'apertura.
