Milano 10:06
42.492 +0,70%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:06
9.208 +0,22%
Francoforte 10:06
24.022 +0,50%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,32% alle 08:20

Il Nikkei 225 si muove a 42.156,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,32% alle 08:20
Tokyo, in perdita dell'1,32% alle 08:20, tratta in ribasso a 42.156,65 punti.
Condividi
```