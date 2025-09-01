Brunello Cucinelli, Berenberg conferma "buy"

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per Brunello Cucinelli
, che scambia con una perdita dello 0,87%.
Gli analisti di Berenberg confermano il giudizio "Buy" e il target price a 125 euro rispetto ai 98 euro delle attuali quotazioni.
La scorsa settimana il gruppo ha annunciato la chiusura del primo semestre
con un utile netto di 76,7 milioni, in rialzo del 16% sullo stesso periodo del 2024. I ricavi sono stati pari a 684,1 milioni (+10,2% a cambi correnti, +10,7% a cambi costanti) mentre l'EBIT di 113,8 milioni è in aumento dell'8,8%.
Il movimento del re del cachemire
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Brunello Cucinelli
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 96,83 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 99,55. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 95,69.