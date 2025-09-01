Milano 10:08
42.484 +0,68%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:08
9.208 +0,22%
Francoforte 10:06
24.010 +0,45%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi guadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 517,12 punti.
Condividi
```