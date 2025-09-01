Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 27,4 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 22 al 29 agosto 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 406,5543 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall’inizio di questa ottava tranche fino al 29 agosto 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 22.450.220,37 euro per n. 55.300 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 5.808.408,76 USD per n. 12.166 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 29 agosto 2025 Ferrari deteneva 15.773.441 azioni proprie ordinarie pari all'8,73% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 29 agosto 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.078.486 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.669.998.288,08 euro.Oggi, a Piazza Affari, migliora l'andamento del, che si attesta a 412,8 euro, con un aumento dell'1,50%.