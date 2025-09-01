Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 27,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 22 al 29 agosto 2025, un totale di 67.466 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 406,5543 euro, per un controvalore
pari a 27.428.590,72 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche
del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall’inizio di questa ottava tranche fino al 29 agosto 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 22.450.220,37 euro per n. 55.300 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 5.808.408,76 USD per n. 12.166 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 29 agosto 2025 Ferrari deteneva 15.773.441 azioni proprie ordinarie pari all'8,73% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 29 agosto 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.078.486 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.669.998.288,08 euro.
Oggi, a Piazza Affari, migliora l'andamento del Cavallino rampante di Maranello
, che si attesta a 412,8 euro, con un aumento dell'1,50%.