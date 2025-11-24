Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 34,4 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 17 al 21 novembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 343,7525 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 21 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 276.086.024,68 euro per n. 738.542 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 81.914.456,27 USD per n. 190.587 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 21 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.603.424 azioni proprie ordinarie pari al 9,05% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 21 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.940.149 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.989.052.583,49 euro.Intanto, a Milano, migliora l'andamento del, che si attesta a 338,4 euro, con un aumento dello 0,36%.