Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 34,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE), dal 17 al 21 novembre 2025, un totale di 100.142 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 343,7525 euro, per un controvalore pari a 34.424.061,91 euro.

Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.

Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 21 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:

• 276.086.024,68 euro per n. 738.542 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 81.914.456,27 USD per n. 190.587 azioni ordinarie acquistate sul NYSE

Al 21 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.603.424 azioni proprie ordinarie pari al 9,05% del capitale sociale.

Dall'1 luglio 2022 al 21 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.940.149 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.989.052.583,49 euro.

Intanto, a Milano, migliora l'andamento del Cavallino rampante di Maranello, che si attesta a 338,4 euro, con un aumento dello 0,36%.


