Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 34,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 17 al 21 novembre 2025, un totale di 100.142 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 343,7525 euro, per un controvalore
pari a 34.424.061,91 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche
del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 21 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 276.086.024,68 euro per n. 738.542 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 81.914.456,27 USD per n. 190.587 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 21 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.603.424 azioni proprie ordinarie pari al 9,05% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 21 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.940.149 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.989.052.583,49 euro.
Intanto, a Milano, migliora l'andamento del Cavallino rampante di Maranello
, che si attesta a 338,4 euro, con un aumento dello 0,36%.