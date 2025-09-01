Milano 10:09
42.490 +0,70%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:09
9.210 +0,25%
Francoforte 10:08
24.022 +0,50%

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 3,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,31%, rispetto a -1,87% del Germany MDAX).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,126 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,238. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,056.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
