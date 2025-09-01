Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Italcer Group e Del Conca USA, accordo strategico per espandere ceramica italiana di alta gamma negli USA

Economia
Italcer Group e Del Conca USA, accordo strategico per espandere ceramica italiana di alta gamma negli USA
(Teleborsa) - Italcer Group e Del Conca USA annunciano un nuovo accordo commerciale strategico per il potenziamento delle proprie gamme di prodotto destinate al mercato nordamericano.

Grazie a questa collaborazione, Italcer Group, società Benefit partecipata dai fondi Mindful Capital Partners, Miura Partners e Capital Dynamics e già leader nell’export di ceramica italiana di alta gamma negli USA, potrà sviluppare nuove collezioni dedicate al mercato nordamericano presso lo stabilimento Del Conca USA in Tennessee, operativo dal 2014. Questo stabilimento è la base consolidata del Gruppo Del Conca che continuerà a produrre, senza soluzione di continuità, le proprie collezioni ispirate al concetto "Designed in Italy, Made in USA".

Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer Group ha commentato: "Ritengo questo accordo un esempio virtuoso di come l’industria italiana possa rafforzarsi sui mercati globali unendo innovazione stilistico-tecnologica a nuove idee e alleanze orientate allo sviluppo".

La ceramica italiana riveste un ruolo di primaria importanza nel mercato statunitense, rappresentando quasi un terzo del valore totale delle importazioni di piastrelle negli USA, e quindi si conferma il fornitore estero con la quota di mercato di riferimento.
Condividi
```