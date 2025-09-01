Mastercard a Venezia: il futuro dei pagamenti tra AI, identità digitale e cybersecurity

(Teleborsa) - In occasione della 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia,Country Manager diincontra la stampa per tracciare alcuni deiche secondo Mastercard guideranno lper la costruzione di un mondo dei pagamenti aperto, interoperabile e sicuro.Nell'era dell'accelerazione digitale ildella sua storia traghettandoci in quella che potremmo definire, un nuovo paradigma in cui sicurezza, dati e intelligenza artificiale rappresentano i fattori strategici di crescita e competitività per l’economia digitale globale.La tokenizzazione è la tecnologia pilastro del mondo dei pagamenti digitali, capace di abilitare oggi già miliardi di transazioni sicure, fluide e invisibili. In Italia, questo è già realtà per, con l’obiettivo diMa la vera trasformazione è dettata dalla sua rapida evoluzione: da strumento prevalentemente di protezione, la, che includerà scenari di pagamento autonomi, AI-driven e integrati con identità digitali e biometria.Secondo l’Agenzia dell’UE per la cybersicurezzaIn un ecosistema in cui milioni di cittadini accedono quotidianamente a servizi bancari, sanitari e pubblici digitalmente, è evidente la centralità della verifica dell’identità digitaleattraverso strumenti come i digital wallet evoluti basati su sistemi affidabili e coerenti per dimostrare chi siamo, in modo digitale, veloce e sicuro. L’obiettivo è quindi quello di, affinché tutti - consumatori, istituti finanziari, esercenti - possano sentirsi al sicuro nel mondo digitale.L’adozione delle tecnologie emergenti, prime su tutte AI e AI generativa, ha, agendo come "moltiplicatore di forza" per i cybercriminali, ma ancor più come strumenti strategici progettati per contrastarli.In un contesto in cui il crimine informatico potrà costare al mondo oltre 15B di dollari entro il 2029, e dove il costo medio di una violazione dei dati è giàdefiniranno la prossima generazione di sicurezza digitale, capace diprevenire le minacce prima ancora che queste diventino frodi, grazie a soluzioni come Safety Net e Decision Intelligence, che analizza ogni transazione (oltre 150 miliardi di transazioni ogni anno) in meno di 50 millisecondi.