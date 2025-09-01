Milano 10:01
Mediobanca positiva in Borsa con MPS che potrebbe rilanciare con componente cash

(Teleborsa) - Seduta in rialzo a Piazza Affari per Mediobanca, in una giornata positiva per l'intero settore, dopo che stamattina diversi quotidiani scrivono che il consiglio di amministrazione di MPS dovrebbe riunirsi per valutare l'andamento delle adesioni all'offerta e potrebbe decidere di aggiungere una componente per cassa all'OPS.

A venerdì, le adesioni all'offerta risultano pari a circa il 28% dei titoli oggetto dell'OPS. Ai prezzi di chiusura di venerdì lo sconto dell'offerta è salito al 4%.

Mediobanca si attesta a 20,84 euro, con un aumento dello 0,68%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,89 e successiva a 21. Supporto a 20,78.
