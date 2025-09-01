Mediobanca positiva in Borsa con MPS che potrebbe rilanciare con componente cash

(Teleborsa) - Seduta in rialzo a Piazza Affari per Mediobanca
, in una giornata positiva per l'intero settore, dopo che stamattina diversi quotidiani scrivono che il consiglio di amministrazione di MPS
dovrebbe riunirsi per valutare l'andamento delle adesioni all'offerta e potrebbe decidere di aggiungere una componente per cassa all'OPS
.A venerdì
, le adesioni all'offerta risultano pari a circa il 28% dei titoli oggetto dell'OPS
. Ai prezzi di chiusura di venerdì lo sconto dell'offerta è salito al 4%.Mediobanca
si attesta a 20,84 euro, con un aumento dello 0,68%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,89 e successiva a 21. Supporto a 20,78.