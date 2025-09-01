Millbio si rafforza a livello internazionale con la maggioranza della statunitense Cain Food Industries

(Teleborsa) - Millbio, società italiana attiva nel settore degli ingredienti naturali per prodotti da forno e parte del portafoglio del fondo di private equity Apheon, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Cain Food Industries, società statunitense attiva nella miscelazione e distribuzione di ingredienti “clean label” per l’industria della panificazione.L’operazione rappresenta un passo strategico per Millbio e Apheon nel processo di rafforzamento della propria presenza internazionale, in particolare nel mercato nordamericano.Nel contesto del closing, i venditori hanno reinvestito nella holding lussemburghese che controlla Millbio, affiancandosi così a Millbio e ad Apheon nella struttura di controllo del gruppo. Inoltre, il management di Cain Food Industries continuerà a guidare operativamente la società anche successivamente al closing, assicurando continuità gestionale e operativa.